В Кремле отвергли проплаченность митингов в поддержку Фургала

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В Кремле не считают, что митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, проплачены его командой или Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, допускают ли в Кремле, что митингующими могут быть провакаторы, проплаченные командой господина Фургала или западными странами.

«Если отвечать на ваш вопрос, ответ — нет», — сказал Песков, отметив, что в целом ему «нечего больше добавить по ситуации с Фургалом».

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля, его доставили в Москву. Правоохранительные органы предъявили ему обвинения в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Басманный суд арестовал Фургала до 11 сентября.