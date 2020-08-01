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Дело губернатора Фургала ,  
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На Дальнем Востоке прошли акции в поддержку Фургала

Фото: teamnavalny_vl / Instagram
Фото: teamnavalny_vl / Instagram

В субботу, 1 августа, митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала помимо Хабаровска прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

Во Владивостоке через полчаса после начала несанкционированной акции в поддержку Фургала задержали ее участника, сообщает портал Vl.ru без указания источника. По информации издания, у мужчины отсутствовала регистрация; на него составили протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП), задержанного уже отпустили из отдела.

Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на самих задержанных пишет, что полицейские задержали не менее пяти человек. На них составили протоколы в связи с нарушением правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП), передает Telegram-канал.

В управлении МВД России по Приморскому краю РБК сообщили, что не обладают информацией о задержаниях.

По данным портала Sakhalin.info, в Южно-Сахалинске в несанкционированной акции приняли участие около 70 человек. По словам муниципального депутата Сергея Мустяца, «никаких эксцессов и задержаний не было». В Комсомольске-на-Амуре о задержаниях также не сообщается.

В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
Политика
Несогласованный митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. 25 июля 2020 года

Сергея Фургала задержали 9 июля и в тот же день доставили в Москву. Губернатора арестовали до 9 сентября по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Сам он не признает вину.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала с должности губернатора из-за утраты доверия, врио главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК
Политика

С 11 июля в Хабаровске начались акции протеста в связи с арестом Фургала. Одна из наиболее масштабных прошла 18 июля. По данным властей, в мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. Местные СМИ и активисты сообщали о 50 тыс. участников.

Теги: Владивосток, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре
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