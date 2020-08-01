На Дальнем Востоке прошли акции в поддержку Фургала

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В субботу, 1 августа, митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала помимо Хабаровска прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

Во Владивостоке через полчаса после начала несанкционированной акции в поддержку Фургала задержали ее участника, сообщает портал Vl.ru без указания источника. По информации издания, у мужчины отсутствовала регистрация; на него составили протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП), задержанного уже отпустили из отдела.

Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на самих задержанных пишет, что полицейские задержали не менее пяти человек. На них составили протоколы в связи с нарушением правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП), передает Telegram-канал.

В управлении МВД России по Приморскому краю РБК сообщили, что не обладают информацией о задержаниях.

По данным портала Sakhalin.info, в Южно-Сахалинске в несанкционированной акции приняли участие около 70 человек. По словам муниципального депутата Сергея Мустяца, «никаких эксцессов и задержаний не было». В Комсомольске-на-Амуре о задержаниях также не сообщается.