 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина заявила об укреплении границы с Белоруссией

Сюжет
Военная операция на Украине
Белоруссия в последние дни заявляла о переброске украинских сил к границе в Житомирской области. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что укрепляют границу в инженерном плане и держат там нужное количество сил и средств
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, в том числе там сосредоточены нужные силы и средства, сообщил спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

«Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии», — заявил Демченко (цитата по «Страна.ua»).

Минск в последние дни заявлял об активности украинских сил на границе с республикой. 28 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о проведении совместно с Минобороны мероприятий по «дополнительному прикрытию» границы, усилению контроля за воздушным пространством и «соблюдению режима на приграничной территории». Это было связано со сведениями о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

На следующий день начальник Генштаба страны Павел Муравейко заявил, что в город Овруч Житомирской области были недавно переброшены подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Он отметил, что Белоруссия наблюдает у своих границ «ничем не обоснованную» и «непонятную» активность с украинской стороны.

Житомирская область граничит с Гомельской областью Белоруссии, у которой есть граница с Брянской областью России.

Демченко назвал заявления Минска «информационной операцией» и связал ее с проведением в республике внезапной проверки готовности соединений и воинских частей вооруженных сил.

Концентрация войск Украины на границе Белоруссии является причиной беспокойства Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности Вооруженных сил
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Белоруссия также заявляла о скоплении войск НАТО у своих границ. Муравейко в конце июня сказал, что речь идет о десяти батальонных тактических группах альянса общей численностью свыше 20 тыс. человек.

Незадолго до этого Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, чтобы защитить блок от военных угроз и «других вредных действий».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Белоруссия граница
Материалы по теме
Генштаб Белоруссии заявил о непростой обстановке на границе с Украиной
Политика
В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе
Политика
В Генштабе Белоруссии сообщили о 20 тыс. военных НАТО у границ республики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
Трамп назвал победой демократии решение суда по уголовному иммунитету Политика, 21:33
В Сочи прошел запуск второго этапа проекта «Русский завтрак» Отрасли, 21:32
Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки Политика, 21:28
Женщина погибла во время непогоды в Петербурге Общество, 21:24
Промес заявил о «семье навсегда» после расставания со «Спартаком» Спорт, 21:22
Суд приговорил к 15 годам заключения криминального авторитета с Алтая Общество, 21:18
Украина заявила об укреплении границы с Белоруссией Политика, 21:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 21:01
Автогол вывел Францию в четвертьфинал. Что происходит на Евро Спорт, 20:56
«Яндекс» назвал причину зачисления 100% кешбэка Технологии и медиа, 20:56
Франция вышла в четвертьфинал Евро благодаря автоголу бельгийцев Спорт, 20:52
Bild назвал срок начала Израилем наземной операции против «Хезболлы» Политика, 20:39
NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова Политика, 20:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:22