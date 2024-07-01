Украина заявила об укреплении границы с Белоруссией

Белоруссия в последние дни заявляла о переброске украинских сил к границе в Житомирской области. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что укрепляют границу в инженерном плане и держат там нужное количество сил и средств

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Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, в том числе там сосредоточены нужные силы и средства, сообщил спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

«Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии», — заявил Демченко (цитата по «Страна.ua»).

Минск в последние дни заявлял об активности украинских сил на границе с республикой. 28 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о проведении совместно с Минобороны мероприятий по «дополнительному прикрытию» границы, усилению контроля за воздушным пространством и «соблюдению режима на приграничной территории». Это было связано со сведениями о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

На следующий день начальник Генштаба страны Павел Муравейко заявил, что в город Овруч Житомирской области были недавно переброшены подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Он отметил, что Белоруссия наблюдает у своих границ «ничем не обоснованную» и «непонятную» активность с украинской стороны.

Житомирская область граничит с Гомельской областью Белоруссии, у которой есть граница с Брянской областью России.

Демченко назвал заявления Минска «информационной операцией» и связал ее с проведением в республике внезапной проверки готовности соединений и воинских частей вооруженных сил.

Концентрация войск Украины на границе Белоруссии является причиной беспокойства Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Белоруссия также заявляла о скоплении войск НАТО у своих границ. Муравейко в конце июня сказал, что речь идет о десяти батальонных тактических группах альянса общей численностью свыше 20 тыс. человек.

Незадолго до этого Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, чтобы защитить блок от военных угроз и «других вредных действий».