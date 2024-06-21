В Белоруссии началась внезапная проверка готовности Вооруженных сил

В проверке задействуют ВВС, ракетные войска, артиллерию, а также силы ПВО, она пройдет в Брестской и Гомельской областях. В прошлый раз подобные мероприятия проводили в стране весной

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны», — уточнили в ведомстве.

На первом этапе проверки военные отработают оперативное занятие обозначенных районов, их инженерное обеспечение, а также организацию охраны и обороны и заступление на боевое дежурство. Затем воинские части и подразделения перейдут к выполнению учебно-боевых задач.

Проверка будет проходить на полигонах и других участках местности в Брестской и Гомельской областях. В Минобороны предупредили, что в этот период военная техника может перемещаться по дорогам общего пользования.

Минск заранее не анонсировал проверку готовности Вооруженных сил.

В Белоруссии регулярно проходят проверки боеготовности соединений и воинских частей, одну из последних республика провела в марте. Военные провели учения и несколько тренировок, в том числе с боевой стрельбой. Предыдущая проверка боевой готовности белорусской армии проводилась в январе.

В конце февраля, в период между маневрами, белорусское Минобороны объявило о проверке органов управления территориальной обороны Минска, в том числе военкоматов, и оценке «работы по вопросам организации народного ополчения столицы». Тогда же глава ведомства Виктор Хренин заявил о подготовке западных стран к военным действиям против республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны. Он призывал белорусов готовиться к ней «ментально и стратегически».