Страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

Латвия, Литва, Эстония и Польша призывают защитить ЕС «от военных и гибридных угроз» из России и Белоруссии, построив оборонительную линию вдоль границы протяженностью 700 км. На это понадобится $2,7 млрд

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, чтобы защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы, пишет Reuters.

Агентство ссылается на письмо лидеров этих стран руководству ЕС, где говорится, что появление там оборонной инфраструктуры «позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз». Под гибридными авторы понимают сочетание военных и невоенных угроз, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года на фоне разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу белорусской авиакомпании Belavia. Количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали власти республики, преследуя политические цели. В Минске обвинения отвергли. Польские власти допускают полное закрытие границы с Белоруссией. Осенью 2023 года власти Финляндии начали постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией. Хельсинки объяснил решение закрыть КПП «содействием Москвы в пересечении границы ближневосточными и африканскими мигрантами». Страна обратилась к Евросоюзу за помощью в возвращении мигрантов. Российские власти отвергли обвинения в содействии нелегалам. В Кремле подчеркивали, что «погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право».

«Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами. <...> Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС», — говорится в письме. По оценке некоторых дипломатов, опрошенных Reuters, на строительство оборонительной линии вдоль границы протяженностью 700 км понадобится €2,5 млрд, или $2,67 млрд.

Линию обороны на восточной границе ЕС нужно в координации с НАТО, уверены в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Вопрос будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, который начнется в четверг, 27 июня. Одной из главных тем встречи станут инвестиции в оборону на фоне продолжающегося военного конфликта России и Украины, пишет Reuters.

Призыв к созданию совместно финансируемой линии наземной обороны на восточной границе Европейского Союза дополняет более раннюю инициативу Греции и Польши по созданию системы противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского «Железного купола», которая будет координировать теперь отдельные воздушные силы. оборонные системы стран ЕС.

В конце мая власти Польши и Греции предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен создать общий щит противовоздушной обороны, который бы финансировался за счет ЕС. Председатель ЕК эту идею одобрила, заявив, что странам блока нужно поддерживать Украину и одновременно укреплять свою оборону. С похожим предложением по созданию европейского аналога «Железного купола» выступал глава крупнейшего производителя вооружений в регионе, немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.