Посол заявил о задержаниях израильтян с двойным гражданством на Украине

На фоне участившихся задержаний при выезде с Украины мужчин с двойным гражданством израильтянам с украинским паспортом рекомендовали оценить целесообразность посещения страны. Ранее с таким советом выступило посольство США

Киев (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Обладателям израильского и украинского гражданств следует оценить целесообразность посещения Украины на фоне задержания мужчин при выезде из страны, сообщил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский в телеграм-канале.

Он отметил, что число задержаний в последнее время участилось, и напомнил об указе президента страны Владимира Зеленского о запрете на выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время. В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда с Украины», — сказано в сообщении.

Около месяца назад с подобным предупреждением выступило и посольство США в Киеве. Тем лицам с двойным гражданством, которые находились за пределами Украины, «настоятельно» рекомендовали не ездить туда, а находящимся в стране — «укрыться на месте и выполнять все местные распоряжения».

Дипмиссия отметила, что с начала июня власти Украины отменили разрешение выезжать за пределы страны украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством. В Госпогранслужбе страны сообщали, что решение касается тех, у кого есть вид на жительство в других странах.

В апреле Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации. Согласно ему, например, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата); всех мужчин от 18 до 60 лет обязали носить с собой военный билет, кроме того, он требуется для получения консульских услуг за рубежом и т.д. В том же месяце президент снизил предельный призывной возраст для военнообязанных с 27 до 25 лет.

Представитель украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что со вступлением новых норм о мобилизации на Украине «придет конец» ситуации, «когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью».

В России, как заявил 7 июня президент Владимир Путин, никакой необходимости в проведении мобилизации нет, она не планируется.