Из Украины перестали выпускать военнообязанных с двойным гражданством

После ужесточения закона о мобилизации из Украины больше не будут выпускать военнообязанных с ВНЖ в других странах, заявили в погранслужбе страны. Посольство США также сообщило, что изменения касаются и лиц с двойным гражданством

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Граждан Украины, у которых есть ВНЖ других стран, больше не будут выпускать за границу в рамках мобилизационного законодательства, сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Ранее мы действительно выпускали с территории Украины лиц, которые имели ВНЖ за границами Украины. Сейчас эту категорию граждан мы тоже не пропускаем», — заявил Демченко в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Посольство США в Киеве в тот же день опубликовало на своем сайте сообщение для граждан США, которые также имеют украинское гражданство. По данным дипмиссии, власти Украины с 1 июня отменили разрешение выезжать за пределы страны украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством.

«Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, укройтесь на месте и выполняйте все местные распоряжения. Если вы в настоящее время не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок в Украину», — подчеркнули в посольстве.

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции. Тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.

В итоге в середине мая мобилизацию на Украине ужесточили. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах и всегда носить военный билет при себе. Возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, также отменено понятие «ограниченно годен к службе». Теперь на Украине только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

Российские власти неоднократно заявляли о «насильственном» характере мобилизации на Украине и отмечали, что такие действия только усугубляют страдания украинского народа, но не повлияют на исход конфликта.