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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин объяснил, почему России не нужна новая мобилизация

Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
По подсчетам Путина, в прошлом году более 300 тыс. россиян добровольно пришли в военкоматы и стали контрактниками. С начала 2024 года их число составило свыше 160 тыс. человек
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Никакой необходимости в проведении мобилизации в России нет, она не планируется. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

Путин пояснил, что нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы Россия хотела просто максимально быстро достичь целей военной операции, однако страна придерживается тактики выдавливания украинских сил в Донбассе.

«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал он.

По словам президента, в 2023 году без мобилизации свыше 300 тыс. россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами России. С начала 2024-го их подписали более 160 тыс. человек.

«Каждый день у нас где-то тысяча с лишним (человек) приходят в военкоматы добровольно», — сказал Путин.

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Политика
Владимир Путин

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства неоднократно говорил об отсутствии необходимости в мобилизации в стране. Так он прокомментировал статью Financial Times. Издание со ссылкой на источник, близкий к российскому Минобороны, сообщило, что для сохранения успехов в зоне боевых действий (к примеру, продвижение в Харьковской области и в Донбассе) Москве потребуется новая волна мобилизации.

По словам Пескова, газета вряд ли понимает реальную картину происходящего — «у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе».

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В конце октября того же года на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи по призыву на службу 300 тыс. человек из запаса. Указ об окончании мобилизации подписан не был. Песков говорил, что частичная мобилизация завершена, а указ об этом не требуется.

Путин заявил об отсутствии на сегодня необходимости второй мобилизации
Политика
Владимир Путин

В конце декабря Путин исключил необходимость проведения второй мобилизации. По его словам, на тот момент 244 тыс. мобилизованных находились непосредственно в зоне боевых действий.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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