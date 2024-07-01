Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области

Российские войска продолжили продвижение к востоку от Купянска и в центральной части ДНР

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Министерство обороны сообщило о продвижении на различных направлениях и занятии двух населенных пунктов. В Харьковской области под контроль российской армии перешло село Степовая Новоселовка (к востоку от Купянска). В ДНР – Новопокровское (к юго-западу от Очеретино)

На различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое, Липцы, отразили две атаки;