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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области

Российская армия заняла Степовую Новоселовку и Новопокровское
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продолжили продвижение к востоку от Купянска и в центральной части ДНР
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министерство обороны сообщило о продвижении на различных направлениях и занятии двух населенных пунктов. В Харьковской области под контроль российской армии перешло село Степовая Новоселовка (к востоку от Купянска). В ДНР – Новопокровское (к юго-западу от Очеретино)

На различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое, Липцы, отразили две атаки;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка, Терны;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Спорное;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк, Прогресс, отразили пять контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Урожайного и Никольского;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Токаревка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», САУ Krab, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также в течение суток поражены самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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