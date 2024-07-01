Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области
Министерство обороны сообщило о продвижении на различных направлениях и занятии двух населенных пунктов. В Харьковской области под контроль российской армии перешло село Степовая Новоселовка (к востоку от Купянска). В ДНР – Новопокровское (к юго-западу от Очеретино)
На различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое, Липцы, отразили две атаки;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка, Терны;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Спорное;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк, Прогресс, отразили пять контратак;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Урожайного и Никольского;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Токаревка.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», САУ Krab, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также в течение суток поражены самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.