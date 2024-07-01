Кремль оценил лидерство правых во Франции после выборов

Песков: в Кремле внимательно следят за выборами во Франции

Предпочтения французских избирателей более или менее понятны, сказал Песков. В первом туре парламентских выборов во Франции победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение»

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидерство правых на парламентских выборах во Франции подтвердило ранее высветившиеся в Европе тенденции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции», — рассказал он. По его словам, следует дождаться второго тура, хотя предпочтения французских избирателей «нам понятны».

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и союзные силы в первом туре парламентских выборов во Франции получили 33,4% голосов (отдельно партия набрала 33,1%). Это исторический рекорд для таких политических сил.

Правые и ультраправые силы на выборах в Европарламент, которые завершились 9 июня, также существенно улучшили свое положение: во Франции, Австрии и Италии они пришли первыми, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. Так, результат «Национального объединения» (31,5%) почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение».

Левый альянс «Новый народный фронт» занял второе место и получил 27,98% голосов. Президентская коалиция «Вместе за республику» набрала только 20,76%. Итоги первого тура выборов совпали с результатами экзитполов, которые были опубликованы накануне.

Глава «Национального объединения» Джордан Барделла объявил, что планирует возглавить правительство, и пообещал быть «уважающим Конституцию и функции президента республики, но бескомпромиссным в политике».

На выборах в парламент Франции явка составила 66,71% — это рекордный уровень с 1997-го, когда на участки пришли 68,5% избирателей. На фоне успеха «Национального объединения» сторонники левых политических сил вышли на митинги по всей стране, некоторые из них начали громить магазины и поджигать мусорные баки.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции пройдет 7 июля. The New York Times пишет, что «Национальное объединение» может получить от 240 до 310 мест во втором туре, «Новый народный фронт» — от 150 до 200 мест, а сторонники Макрона — от 70 до 120 мест. Для того чтобы получить абсолютное большинство, партии необходимо 289 мест.

9 июня Макрон распустил Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Он исключил свою отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.