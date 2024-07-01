Антифашисты устроили массовые беспорядки во Франции из-за успеха Ле Пен

Ультраправые лидируют в выборах в парламент Франции, тысячи сторонников левых партий и антифашисты вышли на митинге по всей стране, некоторые из них принялись громить магазины и поджигать мусорные баки

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Демонстрация против ультраправой партии «Национальное объединение», получающей большинство в первом туре парламентских выборов, собрала тысячи людей на площади Республики в центре Парижа. Они объединены «гневом и печалью», пишет Huffington Post France.

Некоторые протестующие громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки, между ними и полицейскими прошли столкновения.

Митинги прошли и в других города Франции. В Лионе количество демонстрантов префектура оценила в примерно 800 человек, они собрались по призыву антифашистских и крайне левых групп против крайне правого спектра. Еще около 400 человек поучаствовали в демонстрации в Лилле, примерно 150 — в Ренне.

20minutes пишет, что в Ренне протестовали до 300 человек, они пели антифашистские песни и жгли мусорные баки.

Накануне прошел первый тур внеочередных парламентских выборов, по результатам которых избираются 577 депутатов Национальной ассамблеи. Согласно предварительным официальным данным, крайне правый «Национальное объединение», где сохраняет большое влияние Марин Ле Пен, получает 33,1% голосов, левый «Новый народный фронт» — 28%, а президентская коалиция «Вместе» — 20%. Явка достигла 66,7%.

«Национальное объединение» может получить от 240 до 310 мест во втором туре выборов, «Новый народный фронт» — от 150 до 200 мест, а сторонники Макрона — от 70 до 120 мест, пишет New York Times, подчеркивая, что за неделю до второго тура может многое измениться. Для получения абсолютного большинства партии необходимо 289 мест.

Как отмечает AFP, крайне правые во Франции впервые возьмут власть со времен Второй мировой войны.

Голосование состоялось раньше срока по решению президента Эмманюэля Макрона после триумфа «Национального объединения» на выборах в Европарламент. Политик объяснил, что не может игнорировать всплеск популярности крайне правых, а состав парламента должен соответствовать настроениям граждан. Он затем предупреждал о риске гражданского противостояния в стране из-за резкой риторики сторонников Ле Пен, разделяющих людей по религии и происхождению.