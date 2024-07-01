Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции

Марин Ле Пен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получают в первом туре парламентских выборов во Франции 33,4%, передает Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики. Euroactive отмечает, что это исторический рекорд для ультраправых.

За ними идут левые, которые объединились в «Новый народный фронт» (27,98%), они опередили коалицию сторонников президента Эмманюэля Макрона (20,76%).

Итоги первого тура выборов совпали с результатами экзитполов, опубликованных накануне, 30 июня.

Макрон распустил парламент и назначил выборы на конец июня — начало июля после победы «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в начале лета. Французский лидер заявлял, что планы ультраправых и левых могут привести к «гражданской войне», поскольку, по мнению главы государства, эти политические силы усиливают конфликты в обществе. Макрон исключил свою отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов.

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