Глава партии Ле Пен объявил о намерении стать «премьером всех французов»

Глава «Национального объединения» Барделла отметил, что второй тур выборов, который состоится 7 июля, станет «одним из самых решающих за всю историю Пятой республики». Партия Ле Пен, по данным экзитполов, лидирует с 33% голосов

Глава «Национального объединения» Джордан Барделла после успеха партии в первом туре парламентских выборов объявил о намерении стать «премьер-министром всех французов». Его словам приводит BFMTV.

По словам Барделлы, он будет премьером «сосуществования» (так описывается ситуация раздельного правления, когда президента и парламентское большинство представляют разные партии. — РБК), «уважающим Конституцию и функции президента республики, но бескомпромиссным в политике».

В воскресенье во Франции прошел первый тур внеочередных парламентских выборов. Согласно первым результатам экзитполов, лидирует «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Барделлы, набравшее 33% голосов. На втором месте — левый альянс «Новый Народный Фронт» с 28,5%, партия «Возрождение» президента Эмманюэля Макрона — на третьем, она получает 20,3%.

По прогнозам института Elabe, партия Ле Пен может получить от 260 до 310 мест в Национальном собрании, то есть абсолютное большинство (289 мест).

Глава «Национального объединения» отметил, что второй тур выборов, который состоится 7 июля, станет «одним из самых решающих за всю историю Пятой республики», и призвал поддержать партию.

Макрон попросил избирателей поддержать «республиканских и демократических» кандидатов во втором туре выборов.

Президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на июньских выборах в Европарламент.