Глава партии Ле Пен объявил о намерении стать «премьером всех французов»
Глава «Национального объединения» Джордан Барделла после успеха партии в первом туре парламентских выборов объявил о намерении стать «премьер-министром всех французов». Его словам приводит BFMTV.
По словам Барделлы, он будет премьером «сосуществования» (так описывается ситуация раздельного правления, когда президента и парламентское большинство представляют разные партии. — РБК), «уважающим Конституцию и функции президента республики, но бескомпромиссным в политике».
В воскресенье во Франции прошел первый тур внеочередных парламентских выборов. Согласно первым результатам экзитполов, лидирует «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Барделлы, набравшее 33% голосов. На втором месте — левый альянс «Новый Народный Фронт» с 28,5%, партия «Возрождение» президента Эмманюэля Макрона — на третьем, она получает 20,3%.
По прогнозам института Elabe, партия Ле Пен может получить от 260 до 310 мест в Национальном собрании, то есть абсолютное большинство (289 мест).
Глава «Национального объединения» отметил, что второй тур выборов, который состоится 7 июля, станет «одним из самых решающих за всю историю Пятой республики», и призвал поддержать партию.
Макрон попросил избирателей поддержать «республиканских и демократических» кандидатов во втором туре выборов.
Президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на июньских выборах в Европарламент.
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