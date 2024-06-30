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Политика ,  
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Правые стали лидерами в первом туре выборов в парламент Франции

Правые лидируют в первом туре парламентских выборов во Франции, набирая около трети голосов. Из-за победы «Нацобъединения» на выборах в ЕП Макрон распустил парламент. Его партия — на третьем месте, на втором — левые
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Партия правых «Национальное объединение» (RN) лидирует по предварительным итогам первого тура выборов в Национальную ассамблею (французский парламент), следует из результатов экзитполов.

Так, по подсчетам аналитиков Elabe для BFM TV, RN набирает 33% голосов. Второе место занимает созданный после роспуска парламента «Новый народный фронт» с 28,5% голосов. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение» замыкает тройку лидеров с 22% голосов.

По прогнозам Elabe, «Национальное объединение» получит от 260 до 310 мест в Национальной ассамблее, то есть потенциально партия может получить большинство в парламенте (289 депутатов). «Новый народный фронт» может получить от 115 до 145 мест, а партия Макрона — от 90 до 125 (на сегодняшний день у нее было 245 мест).

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По оценкам Ipsos-Talan, «Национальное объединение» и его союзники получают 34% голосов, «Новый народный фронт» занимает второе место с 28,5% голосов. Президентская партия и по этим подсчетам остается на третьем месте с 20,3% голосов.

Согласно прогнозу Ipsos-Talan, RN с союзниками получат от 230 до 280 мест в парламенте, «Новый народный фронт» — 125–165, а президентская партия — от 70 до 100 мест.

Явка в 20:00 составила, по подсчетам Elabe, 67,5%, что является рекордом с 1981 года, когда в первом туре парламентских выборов она достигла 70,9%. На выборах 1986 года явка была выше (78,5%), но они проходили по пропорциональной системе в один тур.

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент в начале июня. В преддверии выборов он заявил, что планы как ультраправых, так и левых могут привести к гражданской войне, поскольку усиливают конфликты в обществе, отсылают людей к религиозной или общинной принадлежности. Французский президент призывал избежать крайностей. Его высказывания вызвали критику со стороны оппонентов.

Премьер-министр Габриэль Атталь исключил отставку Макрона при любом результате выборов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция Эмманюэль Макрон Марин Ле Пен парламентские выборы
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