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Выборы президента США ,  
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Семья Байдена назвала виновных в провале на дебатах

Politico: семья Байдена обвинила в провале на дебатах его советников
Сюжет
Выборы президента США
Мнения в окружении президента разделились: часть обвиняет ключевых советников президента в том, что его плохо подготовили, но переутомили репетициями. Другие призывают не искать «козла отпущения», признавая ошибки самого политика
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

Семья американского президента Джо Байдена обвинила в плохом выступлении на дебатах главных советников его кампании, пишут Politico и New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В числе виновников ими называются старший советник Анита Данн; ее муж, адвокат главы государства и исполнитель роли оппонента на репетициях дебатов Боб Бауэр, а также бывший руководитель аппарата, который руководил подготовкой к дебатам Рон Клейн.

В числе их ошибок собеседники Politico назвали неготовность Байдена к более агрессивному стилю дебатов, его концентрацию на защите своих достижений вместо изложения перспектив второго срока, а также усталость президента. Источники NYT задавались вопросом, почему пришедшего на дебаты Байдена с летним загаром загримировали так, что он смотрелся мертвенно-бледным.

Публично с критикой в адрес советника выступил Джон Морган — один из главных спонсоров демократов, близкий к брату президента Фрэнку Байдену. Он назвал действия советников «политической халатностью». «Это как если бы вы взяли профессионального бойца, который собирался провести титульный бой, и посадили его в сауну на 15 часов, а затем сказали: иди, дерись», — объяснил он в беседе с NYT.

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Джо Байден

В то же время сам Байден по-прежнему доверяет своим советникам и не возлагает на них вину, рассказал собеседник NYT. Другие источники опровергли и то, что семья обвиняет советников.

Несколько собеседников издания среди демократов напомнили, что несправедливо обвинять подчиненных Байдена в его собственных ошибках и назвали происходящее поиском «козла отпущения», нацеленным на снятие вины с самого кандидата. Они отметили: ни члены семьи, ни Морган, ни другие критики не были на тренировках перед дебатами и не знали, как они шли.

В предвыборном штабе Байдена винят организатора дебатов — телеканал CNN: по их мнению, модераторам следовало чаще проверять заявления Дональда Трампа, предупредить Байдена, какая камера будет его снимать, пока он не выступает, и нанести более качественный грим, не делающий президента бледным.

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Дебаты прошли в ночь на 28 июня, две трети телезрителей назвали победителем Трампа, за Байдена высказались только треть респондентов. Действующий президент во время дебатов нередко запинался, невнятно говорил и выглядел растерянным, что спровоцировало панику в лагере демократов и сомнения, что политик сможет составить конкуренцию республиканцу. По словам супруги Байдена, он признался ей, что не понимает, как это произошло и объяснил произошедшее плохим самочувствием.

Согласно результатам опроса CBS, с начала по конец июня с 65 по 72% выросла доля тех американских избирателей, которые не считают, что Байден достаточно когнитивно здоров для роли президента. В том, что по этой же причине не подходит для президента Трамп, уверены 49% опрошенных. Среди демократов провели отдельный опрос, который показал: 54% считают, что Байдену следует выдвигаться на второй срок, месяцем ранее так считали на 10% сторонников его партии больше.

К концу недели ни один из высокопоставленных демократов не выступил с публичным призывом к Байдену сойти с президентской гонки. Как выяснила Washington Post, в последние дни его союзники успокаивали взволнованных доноров и конгрессменов. Несколько ее источников отметили, что окружение твердо поддерживает его стремление переизбраться. «У тебя была плохая ночь. Плохие ночи заканчиваются. Мы все еще здесь. Вперед», — описал ситуацию один из них.

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