Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в России

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что на фоне продолжения военных действий на Украине у его ведомства растут возможности вербовать россиян, такой шанс «выпадает раз в поколение». Власти России говорили о враждебности таких планов

Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что у его ведомства в последнее время растет возможность вербовать шпионов в России, такой шанс выпадает довольно редко.

Бернс, выступая с лекцией в Фонде Дитчли в британском Оксфордшире, заявил, что в России растет недовольство из-за продолжающихся военных действий на Украине, которое «продолжит постепенно разъедать российское руководство». По мнению главы ЦРУ, «это недовольство дает нам возможность, которая выпадает раз в поколение — в ее основе лежит агентурная разведка».

Глава ЦРУ пообещал, что его ведомство не позволит этой возможности «пропасть даром».

Весной телеканал CNN обратил внимание, что в Telegram появился канал, созданный ЦРУ для вербовки россиян; там был опубликован двухминутный ролик на русском языке и инструкции. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала этот канал «очень удобным ресурсом для отслеживания обращающихся».

Совет Федерации еще летом 2022 года заявлял, что ЦРУ, британская МИ-6, разведка Украины и спецслужбы других стран, которых власти считают недружественными, «буквально открыто вербуют» россиян за границей. Сенаторы допустили, что такие действия требуют ответных мер, «включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством». В российском посольстве в США считают, что подобный курс Вашингтона нацелен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов» и Запад ставит задачу «сделать так, чтобы у нас было все перевернуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили».

В апреле президент Владимир Путин утвердил закон об ужесточении наказания за госизмену (ст. 275 УК). Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь за госизмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Летом 2022 года к госизмене приравняли переход на сторону противника в условиях военных действий.