Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в России Политика, 21:44
«РИА Новости» узнало о пресечении попытки ВСУ наступать в ДНР Политика, 21:32
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:11
В работе Twitter в США произошел сбой Технологии и медиа, 21:09
В Georgian Airways призвали Грузию зеркально ответить на санкции Украины Политика, 21:07
Пробка перед Крымским мостом сократилась до 7 км Общество, 20:54
Белый дом «умеренно поддержал» идею модифицировать солнечные лучи Политика, 20:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Петр Ян объяснил отказ заменить экс-чемпиона UFC в бою с Марлоном Верой Спорт, 20:50
Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале Общество, 20:34
Российский лидер рейтинга лучших свободных агентов НХЛ нашел новый клуб Спорт, 20:32
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:28
Минюст Франции пригрозил тюрьмой родителям детей — участников беспорядков Политика, 20:26
SpaceX вывела на орбиту телескоп для изучения темной материи Технологии и медиа, 20:11
Самую влиятельную должность в ЦБ Китая занял экс-сотрудник Гарварда Финансы, 20:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в России

Глава ЦРУ Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России
Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что на фоне продолжения военных действий на Украине у его ведомства растут возможности вербовать россиян, такой шанс «выпадает раз в поколение». Власти России говорили о враждебности таких планов
Уильям&nbsp;Бернс
Уильям Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что у его ведомства в последнее время растет возможность вербовать шпионов в России, такой шанс выпадает довольно редко.

Бернс, выступая с лекцией в Фонде Дитчли в британском Оксфордшире, заявил, что в России растет недовольство из-за продолжающихся военных действий на Украине, которое «продолжит постепенно разъедать российское руководство». По мнению главы ЦРУ, «это недовольство дает нам возможность, которая выпадает раз в поколение — в ее основе лежит агентурная разведка».

Глава ЦРУ пообещал, что его ведомство не позволит этой возможности «пропасть даром».

Весной телеканал CNN обратил внимание, что в Telegram появился канал, созданный ЦРУ для вербовки россиян; там был опубликован двухминутный ролик на русском языке и инструкции. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала этот канал «очень удобным ресурсом для отслеживания обращающихся».

Совет Федерации еще летом 2022 года заявлял, что ЦРУ, британская МИ-6, разведка Украины и спецслужбы других стран, которых власти считают недружественными, «буквально открыто вербуют» россиян за границей. Сенаторы допустили, что такие действия требуют ответных мер, «включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством». В российском посольстве в США считают, что подобный курс Вашингтона нацелен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов» и Запад ставит задачу «сделать так, чтобы у нас было все перевернуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили».

В апреле президент Владимир Путин утвердил закон об ужесточении наказания за госизмену (ст. 275 УК). Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь за госизмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Летом 2022 года к госизмене приравняли переход на сторону противника в условиях военных действий.

Читайте на РБК Pro
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
Бизнес в Киргизии: как «цифровому кочевнику» открыть IT-компанию
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦРУ Уильям Бернс вербовка шпионаж
Материалы по теме
В МИДе сообщили о попытках США вербовать российских дипломатов
Политика
На Украине задержали бывшего десантника, завербованного КГБ Белоруссии
Политика
Антонов назвал вербовку ЦРУ россиян попыткой «перевернуть все вверх дном»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter