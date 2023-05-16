ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

В новом телеграм-канале опубликован пропагандистский ролик и инструкции. В посольстве России заявляли, что такими действиями Вашингтон подтверждает свой враждебный курс

Фото: Jochen Tack / Global Look Press

Центральное разведывательное управление США создало телеграм-канал для вербовки россиян.

«ЦРУ впервые устанавливает присутствие в Telegram», — говорится в телеграм-канале.

В нем также опубликован пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут. Персонажи этого видео — госслужащие или люди, которые имеют доступ к документам. В роликах и постах также содержатся различные инструкции. На утро 16 мая на телеграм-канал подписаны почти 700 человек.

Как отметили CNN источники в ЦРУ, участвовавшие в проекте, боевые действия на Украине создали историческую возможность, «чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются США».

«Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся», — сказала РБК представитель МИД России Мария Захарова.

О планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, ЦРУ сообщило в ноябре 2022 года. В посольстве России в США заявили, что это решение подтверждает враждебный курс Вашингтона, который направлен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов».

В Совете Федерации, в свою очередь, предупредили, что под угрозой вербовки со стороны ЦРУ, МИ-6 и украинской разведки оказались россияне, которые находятся за границей. «Противодействие такого рода деятельности также требует упорной и профессиональной работы, включая должную мобилизацию общественности внутри страны, разумеется, в строгом соответствии с действующим законодательством», — говорилось в докладе временной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Летом прошлого года президент России подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В УК появилась новая статья 275.1. Она вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. По этой статье может грозить до восьми лет лишения свободы.