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Военная операция на Украине ,  
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Посольство сочло враждебными планы ЦРУ вербовать недовольных операцией

Посольство России сочло «враждебным курсом» планы ЦРУ вербовать недовольных спецоперацией

Заявление замглавы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по операциям Дэвида Марлоу о планах искать россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине, для сотрудничества, подтверждает враждебный курс Вашингтона, следует из сообщения посольства России в США.

В ведомстве считают, что этот курс Вашингтона нацелен на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов».

«Все это убеждает в том, что украинский кризис инспирирован местными правящими кругами с целью, как записано в новой стратегии по нацбезопасности США, нанесения нашей стране стратегического поражения», — говорится в сообщении посольства (цитата по ТАСС).

О том, что ЦРУ намерено сотрудничать с гражданами России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, Марлоу сообщил в аналитическом центре при университете Джорджа Мейсона накануне, писала The Wall Street Journal. «Мы ищем по всему миру россиян, <...> потому что мы открыты для сотрудничества», — сказал он.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к государственной измене. В УК появилась новая статья 275.1, которая вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. Предельный срок заключения по ней — до восьми лет.

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Теги
посольство России в США ЦРУ вербовка Военная операция на Украине
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