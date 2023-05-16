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Захарова ответила на создание телеграм-канала ЦРУ для вербовки россиян

Захарова назвала созданный ЦРУ телеграм-канал ресурсом для слежки за россиянами
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Телеграм-канал ЦРУ для вербовки россиян — удобный ресурс для слежки, заявила РБК официальный представитель МИД России Марии Захарова.

«Очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся», — сказала РБК представитель МИДа.

16 мая ЦРУ сообщило о создании телеграм-канала для вербовки. В нем опубликовали пропагандистский ролик на русском языке длительностью около двух минут и разные инструкции.

ЦРУ сообщило о планах вербовать россиян, недовольных спецоперацией, в прошлом ноябре. В посольстве России в США отмечали, что это решение подтверждает враждебный курс Вашингтона, направленный на «ослабление России изнутри путем изощренных подрывных методов». Позже в Совете Федерации говорили, что под угрозой вербовки со стороны ЦРУ, МИ-6 и украинской разведки могут быть россияне, которые находятся за границей.

Теги
Мария Захарова МИД ЦРУ США
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