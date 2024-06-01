Путин и Мишустин поздравили Пашиняна и обсудили «актуальные вопросы»
Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном, которому 1 июня исполнилось 49 лет, и поздравил его с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.
Они затронули «некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», а в поздравительной телеграмме Пашиняну Путин заявил, что отношения Москвы и Еревана основаны «на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и должны и далее развиваться «на благо народов обеих стран».
Пашиняна поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин, они обсудили «актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия», сообщается в телеграм-канале российского правительства.
Армянского премьера также поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, который предложил ему пойти по «курсу на сближение и сотрудничество», президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры.
Пашинян возглавляет правительство Армении с 2018 года. С начала мая в стране проходят протесты с требованием его отставки, участники митингов выступают против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в Тавушской области в рамках соглашения о делимитации границы. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины», он намерен добиться запуска процедуры импичмента Пашиняна.
В конце мая армянский премьер пропустил встречу глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, а за несколько дней до этого обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Нагорном Карабахе. О каких государствах идет речь, он не уточнил (помимо Армении, в объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Пашинян не раз критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана, Ереван отказался финансировать деятельность организации в 2024 году.
Российская сторона заявляла, что готова к контактам с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». На последней встрече Путина и Пашиняна 8 мая российский президент заявил, что отношения двух стран развиваются «весьма успешно» как в плане экономического сотрудничества, так и в области вопросов региональной безопасности.
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