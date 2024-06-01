Путин и Мишустин поздравили Пашиняна и обсудили «актуальные вопросы»

Путин в поздравлении Пашиняну заявил, что выступает за развитие отношений Москвы и Еревана «на благо народов обеих стран». Армения в этом году отказалась от финансирования ОДКБ, Пашинян пропустил встречу премьеров СНГ

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном, которому 1 июня исполнилось 49 лет, и поздравил его с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

Они затронули «некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня», а в поздравительной телеграмме Пашиняну Путин заявил, что отношения Москвы и Еревана основаны «на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и должны и далее развиваться «на благо народов обеих стран».

Пашиняна поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин, они обсудили «актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия», сообщается в телеграм-канале российского правительства.

Армянского премьера также поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, который предложил ему пойти по «курсу на сближение и сотрудничество», президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры.

Пашинян возглавляет правительство Армении с 2018 года. С начала мая в стране проходят протесты с требованием его отставки, участники митингов выступают против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в Тавушской области в рамках соглашения о делимитации границы. Лидер протеста — руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и глава движения «Тавуш во имя Родины», он намерен добиться запуска процедуры импичмента Пашиняна.

В конце мая армянский премьер пропустил встречу глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, а за несколько дней до этого обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Нагорном Карабахе. О каких государствах идет речь, он не уточнил (помимо Армении, в объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Пашинян не раз критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана, Ереван отказался финансировать деятельность организации в 2024 году.

Российская сторона заявляла, что готова к контактам с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». На последней встрече Путина и Пашиняна 8 мая российский президент заявил, что отношения двух стран развиваются «весьма успешно» как в плане экономического сотрудничества, так и в области вопросов региональной безопасности.