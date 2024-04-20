В Армении перекрыли трассу, протестуя против передачи сел Азербайджану

Жители Тавушской области Армении протестуют против договоренностей с Азербайджаном по делимитации границы, которая подразумевает передачу Баку контроля над рядом сел. Они блокируют дорогу в Грузию

Фото: Sputnik / РИА Новости

Жители нескольких сел в Тавушской области на северо-востоке Армении на разных участках перекрыли межгосударственную дорогу Воскепар-Ноемберян, которая связывает Ереван и Тбилиси. Об этом в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сообщил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян.

Жители протестуют против договоренностей Армении и Азербайджана по делимитации границы, о которых армянский МИД объявил 19 апреля. Баку и Ереван договорились о согласовании границы двух стран между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан) по линии на момент распада СССР.

Как писало «Новости Армения», азербайджанской стороне в соответствии с договоренностями должны перейти территории четырех тавушских сел. В аппарате премьера Армении уточнили, что Азербайджан получит «два с половиной принадлежащих ему села», потому что территория других населенных пунктов и до этого была под контролем Баку.

Газета Hraparak пишет, что на акцию вышли жители сел Воскепар, Баганис, Коти, Воскеван, Барекамаван, они требуют, чтобы к месту ее проведения прибыл губернатор Тавушской области. Жителей Тавуша возмутило, что несколько дней назад премьер Армении Никол Пашинян, посещая регион, обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса делимитации.

«Требование очень простое: люди хотят жить в своих домах. В условиях односторонних уступок жизнь в этом селе станет невыносимой, безопасность снизится до нуля. Таким способом разграничение проводить нельзя», — сказал Sputnik-Армения один из участников акции.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в конце марта говорил, что власти не собираются обсуждать сдачу каких-либо территорий: «То, что наше, останется нашим, то, что их, останется за ними».

До этого Пашинян на встрече с жителями Воскепара предупредил о вероятности нового конфликта, если армянская сторона откажется от обсуждения делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.