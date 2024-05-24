Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ
Ереван на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде представлял посол в Белоруссии, полномочный представитель страны при СНГ Рамзик Хумарян, сообщили в пресс-службе российского правительства. По данным NEWS.am, премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Ереване на торжественном открытии молочного завода.
«Sputnik.Армения» со ссылкой на пресс-службу армянского кабинета сообщил, что делегацию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. Позднее NEWS.am также со ссылкой на пресс-службу правительства Армении опровергло участие Григоряна в мероприятии.
По данным NEWS.am, в повестку заседания включены 12 тем, в том числе обсуждение энергетического сотрудничества и развития транспортных коридоров на территории СНГ.
«Запланировано также подписание документов о сотрудничестве в сферах здравоохранения, химической промышленности и обращения с опасными отходами», — пишет NEWS.am.
В феврале 2024 года Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позднее республика прекратила финансирование организации. Ереван считает, что Москва не оказала необходимую помощь во время последних обострений конфликта с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. На этом фоне Армения активизировала контакты с западными странами.
В Кремле заявляли о готовности к взаимодействию с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова утверждала, что «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа».
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