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Политика ,  
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Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ

Премьер Армении Пашинян не приехал на встречу с коллегами из стран СНГ
Заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ посетил посол Армении в Белоруссии Рамзик Хумарян. Делегацию должен был возглавить вице-премьер, Пашинян в это время присутствовал на открытии молочного завода в Ереване
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Ереван на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде представлял посол в Белоруссии, полномочный представитель страны при СНГ Рамзик Хумарян, сообщили в пресс-службе российского правительства. По данным NEWS.am, премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Ереване на торжественном открытии молочного завода.

«Sputnik.Армения» со ссылкой на пресс-службу армянского кабинета сообщил, что делегацию возглавит вице-премьер Мгер Григорян. Позднее NEWS.am также со ссылкой на пресс-службу правительства Армении опровергло участие Григоряна в мероприятии.

По данным NEWS.am, в повестку заседания включены 12 тем, в том числе обсуждение энергетического сотрудничества и развития транспортных коридоров на территории СНГ.

«Запланировано также подписание документов о сотрудничестве в сферах здравоохранения, химической промышленности и обращения с опасными отходами», — пишет NEWS.am.

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Никол Пашинян

В феврале 2024 года Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позднее республика прекратила финансирование организации. Ереван считает, что Москва не оказала необходимую помощь во время последних обострений конфликта с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. На этом фоне Армения активизировала контакты с западными странами.

В Кремле заявляли о готовности к взаимодействию с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова утверждала, что «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Армения Никол Пашинян СНГ Россия ОДКБ
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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