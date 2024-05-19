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Военная операция на Украине ,  
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На Украине введут почасовые отключения электричества

Сюжет
Военная операция на Украине
Энергообъекты Украины весной неоднократно подвергались атакам, что привело к значительному ущербу энергосистеме, сообщало Минэнерго. На этом фоне по всей стране по вечерам введут графики почасовых отключений
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

На Украине с 20 мая вводятся графики почасового отключения электроэнергии, сообщается в телеграм-канале «Укрэнерго».

«20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — сказано в сообщении.

На 19 мая отключения были запланированы только в Харьковской и Полтавской областях из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, которые были повреждены в этих регионах днем ранее.

Российское Минобороны не сообщало об атаках по украинской инфраструктуре в этот день. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент Владимир Путин называл удары по энергообъектам Украины ответом на атаки украинских сил по регионам России.

Украинцев предупредили об аварийных отключениях из-за дефицита энергии
Общество
Фото:Ed Ram / Getty Images

С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.

13 мая министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что с начала военной операции энергосистеме Украины был нанесен сильнейший ущерб, в этом году он намного больше, чем было при атаках в предыдущие два года. По его словам, из-за недавних ударов страна потеряла до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые вырабатывает за зимний период.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина отключение электричества энергетика «Укрэнерго»

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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