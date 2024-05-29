Минобороны: над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»

Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»

Средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Ранее в ведомстве заявили, что в регионе сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха».





Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 28 мая в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность.

Населенные пункты области несколько раз за сутки атаковали БПЛА. В селе Щетиновка в результате взрыва беспилотника пострадал мужчина. В селе Муром БПЛА атаковали три автомобиля, в Шебекино из-за детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна и поврежден забор.