Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град»
Средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Ранее в ведомстве заявили, что в регионе сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха».
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 28 мая в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность.
Населенные пункты области несколько раз за сутки атаковали БПЛА. В селе Щетиновка в результате взрыва беспилотника пострадал мужчина. В селе Муром БПЛА атаковали три автомобиля, в Шебекино из-за детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна и поврежден забор.
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