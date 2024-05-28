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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили авиабомбу Hammer и снаряд «Ольха»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаку пресекли около 20:00 мск. В это же время губернатор Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, спустя 40 минут его распространили на всю область. В 21:51 мск сигналы выключили.

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Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. В частности, 26 мая Минобороны отчиталось об уничтожении двух ракет «Ольха». Глава региона уточнил, что снаряды сбили на подлете к Шебекино — этот город ближайший к российско-украинской границе. В результате пострадала женщина — она получила контузию и сама обратилась в больницу.

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Теги
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