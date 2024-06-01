Академик РАН сравнил «саммит мира» с «фестивалем протеста против России»

По оценке академика РАН Алексея Арбатова, саммит в Швейцарии с обвинениями в адрес России лишь оттолкнет Москву от реального диалога

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

«Саммит мира» в Швейцарии скорее отдаляет реальные переговоры по урегулированию на Украине — формат встречи с обвинениями в адрес Москвы оттолкнет Россию от диалога. Так перспективу швейцарского саммита в интервью РБК оценил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

«Самое плохое в политике — это смешение жанров. Публичные мероприятия — это одно, а практическая дипломатия — это очень тонкое и зачастую конфиденциальное занятие, — сказал он. — Рискну заметить, что никакие мирные переговоры в истории не достигли бы результата, если бы велись публично на больших собраниях. Можно, конечно, провести какой-то «фестиваль» протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы. Но, насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога. Пойти на переговоры после такого форума значило бы проявить слабость, а руководство России в ответ на давление обычно ужесточает свою позицию».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, поясняли в МИД Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла конференцию «очередным надуваловом» и подчеркивала, что Россия не отправит на мероприятие представителей, даже если получит приглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить конференцию по вопросам мирного урегулирования без участия России бессмысленно.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на саммите вынесут на обсуждение только три пункта из его «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Накануне Зеленский заявил, что после саммита Украина передаст России наработки по пунктам «формулы мира», которые планируется обсуждать на мероприятии. Другие положения «формулы мира» в том числе подразумевают вывод российских войск и прекращение боевых действий. Москва исключала переговоры на основе этих положений и настаивала на переговорах, учитывающих «реалии на земле».