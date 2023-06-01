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Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата»

Делимханов призвал Пригожина «решить вопрос лицом к лицу» после критики спецназа «Ахмат»
Пригожин накануне заявил, что у чеченского спецназа «Ахмат» не стоит задача по освобождению всей ДНР. Его слова раскритиковали Делимханов и Даудов, указав, что «Ахмат» готов выполнить любую поставленную задачу президента
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на комментарий по поводу действий спецназа «Ахмат» в ДНР, призвав «обозначить время и место», чтобы тому «объяснили, что непонятно».

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи. «И [глава Чечни Рамзан] Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера».

Делимханов в ответ заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен». «Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за семь-восемь месяцев, ты был руководителем. <...> Когда у нас было тяжелое время, несмотря на все сложности совместно с Министерством обороны, Росгвардией, с ДНР, со всеми подразделениями, мы вместе решили свою проблему, когда весь мир кричал, что «невозможно будет это решить». Мы не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим», — заключил депутат Госдумы.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, в свою очередь, обвинил Пригожина в создании «панических настроений» среди россиян и тоже предложил ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». «У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты всегда намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке. Мне непонятно, чего ты добиваешься. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тыс. бойцов», — сказал Даудов.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подчеркнул, что его подразделения в состоянии выполнить любую поставленную задачу, в том числе полностью занять территорию ДНР. «Вместе с тем считаю важным отметить, что если отношение друг к другу было братским, то нужно придерживаться этого до конца. А не пытаться тыкать пальцем и делать какие-то движения. Поэтому оставьте спецназ «Ахмат» в покое. Не надо пытаться его оценивать», — заявил Алаудинов.

ЧВК «Вагнер» на протяжении многих месяцев принимала участие в военной операции на артемовском направлении в ДНР. 20 мая Пригожин заявил, что его бойцы полностью заняли Аретмовск (Бахмут). Тогда же он сообщил, что с 25 мая ЧВК начнет выводить свои подразделения из города на отдых и переподготовку. На следующий день информацию о взятии Артемовска подтвердило Минобороны.

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Во время боев Пригожин неоднократно сообщал о «снарядном голоде» и связанных с ним потерях, предупреждая, что это может вынудить ЧВК передать позиции Минобороны и оставить город. О готовности занять место ЧВК «Вагнер» в Артемовске заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. 7 мая Пригожин сообщил, что ЧВК обещали дать снаряды, а отвечать за взаимодействие со стороны Минобороны будет генерал Сергей Суровикин.

Кадыров, комментируя «шумиху» с ЧВК, заявил, что «нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир». Он отметил, что в прошлом году другие подразделения «освобождали» «сложные города» тоже «в условиях нехватки и дефицита».

31 мая глава Чечни сообщил, что спецназ «Ахмат» переброшен на марьинское направление в ДНР, его задача — проведение наступательных действий и взятие под контроль населенных пунктов.

Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата»
Делимханов предложил Пригожину «разобраться» после критики «Ахмата»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Адам Делимханов ДНР Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Чечня Военная операция на Украине Магомед Даудов Апты Алаудинов
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