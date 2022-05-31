Постпред США в ООН исключила поставки Киеву систем для удара по России

Линда Томас-Гринфилд (Фото: Michael Reynolds / Getty Images)

Соединенные Штаты не собираются поставлять Украине вооружения, которые позволят ей атаковать территорию России. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

«Мы с первого дня четко заявляли, что будем обеспечивать Украину вооружениями для их защиты от российской агрессии, для защиты в пределах их границ», — пояснила постпред.

Томас-Гринфилд добавила, что президент Джо Байден четко обозначил, что США не собираются быть непосредственным участником конфликта. Однако США продолжат поддерживать усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

30 мая Байден заявил, что США не будут поставлять Украине снаряды, способные достичь России. The Washington Post со ссылкой на источник сообщила 31 мая, что США рассматривают возможность передачи Украине реактивных систем залпового огня с ракетами, радиус действия которых составляет более 64 км.

По информации издания, США могут поставить Украине установки M31 Guided Multiple Launch Rocket System, их дальность в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. При этом эти установки будут оснащены ракетами с радиусом действия 64 км.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять РСЗО. «Есть высокоточные дальнобойные ракеты типа ATACMS, вот они летят на 300 км почти и очень точно попадают, есть обычные кассетные неуправляемые ракеты, которые летят на 70 км. Это аналог «Смерча» и «Урагана». Нам хватит с головой и 70 [км]», — сказал Арестович.

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Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки Украине вооружения, способного достичь российской территории, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации», о чем Москва предупредила Запад. Он также говорил, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну.