Эрдоган обвинил Германию и Францию в защите террористов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Правительство Франции не увидело «драмы» в беспорядках на финале ЛЧ Спорт, 15:37
Токаев исключил планы продлить полномочия через референдум по Конституции Политика, 15:36
Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду в июне Политика, 15:23
В Кремле усомнились в обещаниях Зеленского не атаковать ракетами Россию Политика, 15:22
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 15:20
Эрдоган обвинил Германию и Францию в защите террористов Политика, 15:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:17
Первая ракетка России впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 15:17
Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Pro, 15:08
Турлов выкупит активы Freedom Holding в России Бизнес, 15:03
Совладелец Внуково рассказал о сокращении рейсов бизнес-джетов в три раза Бизнес, 15:00
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 14:59
Пашинян сообщил Путину об обеспокоенности заявлениями Баку о границе Политика, 14:56
Владельцев российского бизнеса «Макдоналдс» обязали снять вывески бренда Бизнес, 14:51
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Эрдоган обвинил Германию и Францию в защите террористов

Он сказал, что полиция в Франции и Германии позволяет членам РПК проводить шествия и выступать в парламенте, поэтому Турция пока не может одобрить заявки на вступление в НАТО новых стран
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

В Германии, Франции и Нидерландах защищают членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и ее ответвлений, а Турция пока не получила каких-либо документов, гарантирующих выполнение ее требований, для одобрения шведской и финской заявок в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

«НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций», — сказал он (цитата по TRT Haber).

По его словам, члены РПК, которую в Турции считают террористической организацией, проводят марши с участием «главарей террористических организаций» европейских странах, их защищает местная полиция. Кроме того, продолжил Эрдоган, им позволяют выступать в парламентах. Он подчеркнул: «Они идут дальше и собирают деньги, устанавливая палатки перед Европейским судом по правам человека». Он задался вопросом, как Анкара может говорить «приходите и вступайте в НАТО», пока происходят подобные события.

«Те, кто оказывает давление на наш народ, поддерживая деятельность сторонников РПК, — не демократы, а фашисты в самом примитивном виде», — заключил Эрдоган (цитата по SonDakika).

Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море
Политика
Фото:Игорь Маслов / РИА Новости

Президент Турции также призвал не прибегать к «играм с буквами», называя РПК иначе — PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (курдские Отряды народной самообороны) или другими названиями в целях «легализации». Он указал, что тем самым европейские страны «обманывают себя, а не нас». А те, кто передает РПК оружие и военную технику, заслуживают звания «не правового государства, а террористического», считает Эрдоган.

«Мы не можем верить недокументированным словам. Они должны закрыть все учреждения, связанные с террористической организацией», — резюмировал президент Турции.

Читайте на РБК Pro
Pro
Станут ли рассрочки под 0% причиной финансового кризиса в США
Статьи
Pro
Клиент и капитал: как за год увеличить ROI на 25% с помощью CRM
Инструкции
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Что в ближайшее время будет с безработицей в России?
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Деньги «выпали»: как кризис изменит рынок венчурных инвестиций в России
Прогнозы
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи

Он также отметил, что «они» прислали делегацию в Турцию, однако тем же вечером взяли интервью у курдского политика и лидера PYD Салиха Муслима и показали его по национальному телевидению. Эрдоган не уточнил, о ком идет речь, однако интервью у Салиха в конце мая взяла шведская общественная телекомпания SVT. В частности, он заявил, что «Турция всегда полагалась на шантаж Европы. Наверное, все знают, как они решали проблему беженцев. Путем шантажа они всегда надеются получить какую-то выгоду».

Спустя несколько дней после выхода интервью Эрдоган назвал разговор одним из доказательств того, что Швеция не принимает меры, необходимых для одобрения Турцией заявки в НАТО. На телеканале тогда заверили, что разговор с лидером PYD является важным элементом для понимания происходящего, кроме того, PYD не считается террористической организацией наряду с РПК.

Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в середине мая, пояснив это решение изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. В Хельсинки и Стокгольме заверили, что это решение не направлено против Москвы. Президент России Владимир Путин назвал этот шаг ошибкой.

Анкара заблокировала одобрение заявок, она требует прекращения «поддержки террористов» и заключения письменного соглашения. Документ будет включать признание РПК и ее ответвлений террористическими, ускорение процедуры выдачи ее членов Турции, сообщали источники Sabah. В конце мая между сторонами состоялись переговоры, Эрдоган остался недоволен их результатом. «Встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он, назвав представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними».

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Турцию «уважать суверенный выбор» Швеции и Финляндии. При этом генсек НАТО Йенс Столтенбрг указал на важность учета озабоченностей Анкары. «Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — считает он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Франция Турция Финляндия Швеция террористы РПК Эрдоган НАТО Нидерланды
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Турция призвала Финляндию и Швецию дать гарантии перед вступлением в НАТО
Политика
В США заявили о планах не наращивать контингент в Швеции и Финляндии
Политика
Эрдоган обсудил с лидерами Швеции и Финляндии вступление в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter