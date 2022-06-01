Эрдоган обвинил Германию и Францию в защите террористов

Он сказал, что полиция в Франции и Германии позволяет членам РПК проводить шествия и выступать в парламенте, поэтому Турция пока не может одобрить заявки на вступление в НАТО новых стран

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

В Германии, Франции и Нидерландах защищают членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и ее ответвлений, а Турция пока не получила каких-либо документов, гарантирующих выполнение ее требований, для одобрения шведской и финской заявок в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

«НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций», — сказал он (цитата по TRT Haber).

По его словам, члены РПК, которую в Турции считают террористической организацией, проводят марши с участием «главарей террористических организаций» европейских странах, их защищает местная полиция. Кроме того, продолжил Эрдоган, им позволяют выступать в парламентах. Он подчеркнул: «Они идут дальше и собирают деньги, устанавливая палатки перед Европейским судом по правам человека». Он задался вопросом, как Анкара может говорить «приходите и вступайте в НАТО», пока происходят подобные события.

«Те, кто оказывает давление на наш народ, поддерживая деятельность сторонников РПК, — не демократы, а фашисты в самом примитивном виде», — заключил Эрдоган (цитата по SonDakika).

Президент Турции также призвал не прибегать к «играм с буквами», называя РПК иначе — PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (курдские Отряды народной самообороны) или другими названиями в целях «легализации». Он указал, что тем самым европейские страны «обманывают себя, а не нас». А те, кто передает РПК оружие и военную технику, заслуживают звания «не правового государства, а террористического», считает Эрдоган.

«Мы не можем верить недокументированным словам. Они должны закрыть все учреждения, связанные с террористической организацией», — резюмировал президент Турции.

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Он также отметил, что «они» прислали делегацию в Турцию, однако тем же вечером взяли интервью у курдского политика и лидера PYD Салиха Муслима и показали его по национальному телевидению. Эрдоган не уточнил, о ком идет речь, однако интервью у Салиха в конце мая взяла шведская общественная телекомпания SVT. В частности, он заявил, что «Турция всегда полагалась на шантаж Европы. Наверное, все знают, как они решали проблему беженцев. Путем шантажа они всегда надеются получить какую-то выгоду».

Спустя несколько дней после выхода интервью Эрдоган назвал разговор одним из доказательств того, что Швеция не принимает меры, необходимых для одобрения Турцией заявки в НАТО. На телеканале тогда заверили, что разговор с лидером PYD является важным элементом для понимания происходящего, кроме того, PYD не считается террористической организацией наряду с РПК.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в середине мая, пояснив это решение изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. В Хельсинки и Стокгольме заверили, что это решение не направлено против Москвы. Президент России Владимир Путин назвал этот шаг ошибкой.

Анкара заблокировала одобрение заявок, она требует прекращения «поддержки террористов» и заключения письменного соглашения. Документ будет включать признание РПК и ее ответвлений террористическими, ускорение процедуры выдачи ее членов Турции, сообщали источники Sabah. В конце мая между сторонами состоялись переговоры, Эрдоган остался недоволен их результатом. «Встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали», — сказал он, назвав представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними».

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Турцию «уважать суверенный выбор» Швеции и Финляндии. При этом генсек НАТО Йенс Столтенбрг указал на важность учета озабоченностей Анкары. «Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — считает он.