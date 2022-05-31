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Военная операция на Украине ,  
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Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море

По словам главы турецкого МИДа, ранее планировавшиеся учения НАТО в Черном море были отменены в соответствии с конвенцией Монтрё, которая во время военных действий в регионе ограничивает вхождение в акваторию военных судов
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море. Об этом в интервью агентству Anadolu рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль», — сказа он (цитата по Sondakika).

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.

Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, участником которой Турция не является, военные корабли сторон конфликта не могут проходить через проливы.

Турция закрыла проливы для всех военных кораблей
Политика
Фото:ERDEM SAHIN / EPA / ТАСС

Через несколько дней после начала военной операции России на Украине Анкара, в соответствии с конвенцией Монтрё, закрыла проливы для военных кораблей России и Украины. При этом военные корабли двух стран могли пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.

С просьбой о закрытии проливов Киев обратился к Турции 24 февраля, в день начала военных действий на Украине. Позднее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за это решение. «Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны», — указал Зеленский.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в мировой океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

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