Кремль назвал требование к Украине из-за газотранспортной системы

Россия не намерена отказываться от транзита газа. Тем не менее на Украине должны поддерживать нормальное техническое состояние газотранспортной системы, сказал Песков

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Украина должна обеспечивать нормальное состояние газотранспортной системы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу. «Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заявил Песков.

«Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то, как собственник газотранспортной системы, она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м — 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.