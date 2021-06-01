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Политика ,  
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Кремль назвал требование к Украине из-за газотранспортной системы

Россия не намерена отказываться от транзита газа. Тем не менее на Украине должны поддерживать нормальное техническое состояние газотранспортной системы, сказал Песков
Фото: Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС
Фото: Даниил Шамкин / Zuma / ТАСС

Украина должна обеспечивать нормальное состояние газотранспортной системы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу. «Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заявил Песков.

«Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то, как собственник газотранспортной системы, она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2»
Политика
Владимир Зеленский

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м — 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. 

В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину. Спустя год в российском МИДе пообещали, что газ будет поставляться в Европу через Украину до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты, а по их истечении «Газпром» проведет переговоры с украинскими партнерами.

Правительство одобрило план развития газовой и нефтяной сфер до 2035 года
Технологии и медиа
Фото:Алексей Андронов / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовали 1 июня, сказал, что Россия не станет продлевать с Украиной контракт на транзит газа, после того как будет запущен трубопровод «Северный поток-2». Зеленский назвал его угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы. «Россия точно нас отключит. <...> Если они завершат техническую сторону «Северного потока-2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — считает он.

По словам Зеленского, «Северный поток-2» сегодня — это «козырная ставка». «Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал он. Зеленский также убежден, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

«Северный поток» прокладывается по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поступать в Европу в обход Украины. Газопровод пройдет через акватории России, ФРГ, Финляндии, Дании и Швеции. Протяженность газопровода составляет 1224 км, а мощность двух ниток — 55 млрд куб. м топлива в год.  

23 апреля вице-премьер России Александр Новак говорил, что «Северный поток-2» достроят в этом году. Оператор газопровода, компания Nord Stream 2, сообщал, что на конец марта удалось проложить 2339 км, или 95% от общей протяженности трубопровода, осталось еще 121 км труб. 

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Украина Владимир Путин Газотранспортная система Украины
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