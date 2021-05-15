Правительство одобрило план развития газовой и нефтяной сфер до 2035 года

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Правительство утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, которые рассчитаны на период до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Одобрить проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года <...> Одобрить проект генеральной схемы развития газовой отрасли России на период до 2035 года», — говорится в сообщении.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью РБК рассказал, что обеспеченность России запасами нефти при существующем уровне ее добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года. При этом Козлов добавил, что новые запасы реально прирастить, если увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях.

В начале апреля 2021 года глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев в интервью «Российской газете» говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет.