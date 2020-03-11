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Путин назвал цель введения США санкций против «Северного потока — 2»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

США ввели санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» для понижения конкурентоспособности европейской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

По его словам, Вашингтон всегда выступал против развития экономических отношений России с Европой. В качестве примера он привел действия Штатов против «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

Путин назвал странным основание обеспечить транзит через территорию Украины для введения американских санкций против российского газопровода. Глава государства отметил, что Вашингтон «обхаживает» Киев и взял его «под внешнее управление», но при этом хочет, чтобы Украина существовала, в том числе за деньги России.

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Путин отметил, что, в целом, Россия заинтересована в транзите газа через Украину. Так, Москва и Киев уже подписали соответствующий договор, поэтому санкции США против «Северного потока — 2» должны быть отменены.

Однако если это не произойдет, то можно сделать вывод, что основным мотивом введения антироссийских санкций было обеспечить конкурентные преимущества для более дорогого сжиженного газа США на европейском рынке, добавил Путин.

«На 25–30% если будет первичный источник энергии дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики, и европейской в том числе», — заключил президент России.

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Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Газопровод будет поставлять газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Все страны выдали разрешение на строительство.

Изначально запустить «Северный поток — 2» планировали в 2019 году, однако после того, как в оборонный бюджет США заложили санкции против компаний, участвующих в проекте, возникли проблемы с его завершением.

Так, швейцарский подрядчик Allseas, который прокладывал трубы для газопровода, объявил о приостановке работы. В связи с этим введение «Северного потока — 2» отложили до конца 2020 года.

Теги: Владимир Путин, США, санкции, «Северный поток - 2»
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