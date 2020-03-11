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США ввели санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» для понижения конкурентоспособности европейской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

По его словам, Вашингтон всегда выступал против развития экономических отношений России с Европой. В качестве примера он привел действия Штатов против «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

Путин назвал странным основание обеспечить транзит через территорию Украины для введения американских санкций против российского газопровода. Глава государства отметил, что Вашингтон «обхаживает» Киев и взял его «под внешнее управление», но при этом хочет, чтобы Украина существовала, в том числе за деньги России.

Путин отметил, что, в целом, Россия заинтересована в транзите газа через Украину. Так, Москва и Киев уже подписали соответствующий договор, поэтому санкции США против «Северного потока — 2» должны быть отменены.