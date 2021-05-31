В МИД России назвали условие продолжения транзита газа через Украину

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Российский газ будет поставляться в Европу через Украину до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

«У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину», — подчеркнул он, добавив, что по истечении контрактов состоятся переговоры «Газпрома» и их украинских партнеров.

Биричевский напомнил, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом и что Москва никогда не использовала энергетику как способ давления на другие страны.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет бороться с реализацией российского проекта «Северный поток-2», «пока газ не потек» по газопроводу.