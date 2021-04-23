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Новак назвал сроки окончания строительства «Северного потока-2»

«Газпром» GAZP ₽232,4 +0,64% Купить
Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / Global Look Press

Проект российско-германского газопровода «Северный поток-2» должны достроить в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — сказал Новак. По его словам, более точная информация есть только у оператора Nord Stream 2.

Проект «Северного потока-2» предусматривает строительство двух веток газопровода по дну Балтийского моря. Длина каждой ветки — 1,2 тыс. км. Общая мощность — 55 млрд куб. м в год. Газопровод будет проходить через акватории России, ФРГ, Финляндии, Дании и Швеции.

В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» осталось достроить «немного»
Политика
Фото:Антон Ваганов / Reuters

В начале февраля «Газпром» заявлял, что в территориальных водах Дании строительство завершится в апреле. Тогда же компания сообщала, что ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию могут уже в этом году. 1 апреля оператор проекта указывал, что для его завершения осталось проложить 121 км труб.

Против строительства «Северного потока-2» выступают США. Страна ввела два пакета санкций, связанных с реализацией проекта. В черный список могут попасть предприятия, которые осуществляют строительство газопровода, а также компании, оказывающие сертификационные и страховые услуги.

Власти Германии санкции назвали вмешательством во внутренние дела страны. Немецкое министерство охраны окружающей среды указывало, что ФРГ нуждается в этом проекте, поскольку не сможет в краткие сроки перейти на альтернативные источники энергии.

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Новак американские санкции называл попыткой вести недобросовестную конкуренцию. По его словам, США хотят продавать Европе сжиженный газ и не хотят видеть конкурента.

Александр Новак Северный поток-2 строительство
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