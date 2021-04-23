Новак назвал сроки окончания строительства «Северного потока-2»

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Проект российско-германского газопровода «Северный поток-2» должны достроить в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — сказал Новак. По его словам, более точная информация есть только у оператора Nord Stream 2.

Проект «Северного потока-2» предусматривает строительство двух веток газопровода по дну Балтийского моря. Длина каждой ветки — 1,2 тыс. км. Общая мощность — 55 млрд куб. м в год. Газопровод будет проходить через акватории России, ФРГ, Финляндии, Дании и Швеции.

В начале февраля «Газпром» заявлял, что в территориальных водах Дании строительство завершится в апреле. Тогда же компания сообщала, что ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию могут уже в этом году. 1 апреля оператор проекта указывал, что для его завершения осталось проложить 121 км труб.