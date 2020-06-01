Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора рассказал российскому коллеге Владимиру Путину об идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого Путин и Трамп поговорили о положении дел на мировом рынке нефти в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Они согласились, что эта договоренность ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Главы государств также обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких и поздравил его с успешным запуском космического пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который доставил астронавтов NASA на борт Международной космической станции.

«Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — говорится в сообщении Кремля.