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Политика ,  
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Трамп сообщил Путину об идее провести саммит G7 с участием России

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора рассказал российскому коллеге Владимиру Путину об идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого Путин и Трамп поговорили о положении дел на мировом рынке нефти в контексте реализации соглашения ОПЕК+. Они согласились, что эта договоренность ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Главы государств также обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких и поздравил его с успешным запуском космического пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который доставил астронавтов NASA на борт Международной космической станции.

Кремль заявил о вопросах по поводу идеи Трампа пригласить Россию на G7
Политика
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — говорится в сообщении Кремля.

В конце мая Трамп заявил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября. Он отмечал, что планирует пригласить на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в саммит G11. По словам президента США, G7 — «устаревшая группа стран», которая надлежащим образом не представляет то, что происходит в мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва пока не получила официального приглашения на саммит и Кремль пока не знает деталей этого предложения. По его словам, у Кремля есть вопросы по поводу того, в каком качестве пригласят Россию, какие будут состав участников и повестка встречи.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, саммит
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