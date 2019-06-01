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Трамп анонсировал дату и место официального выдвижения на выборы
О своем участии в президентской гонке 2020 года Трамп объявит 18 июня в Орландо. Такими планами политик поделился в Twitter. Прежде желание баллотироваться выразили бывший вице-президент США Джо Байден, мэр Нью-Йорка и другие
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах участвовать в следующих выборах главы государства, которые состоятся в Соединенных Штатах в 2020 году. Официально объявить о выдвижении на второй президентский срок действующий глава государства, по его словам, планирует уже этим летом — 18 июня — в Орландо во Флориде. В этот день там, планирует Трамп, в центре Amway состоится масштабное мероприятие, участие в котором примут его сторонники. Об этом нынешний американский лидер написал на своей странице в Twitter. К своему посту он прикрепил ссылку, по которой можно зарегистрироваться на эту акцию.

Зал, в котором состоится мероприятие, отметил Трамп, рассчитан на 20 тыс. мест. Miami Herald уточняет, что билеты распространяются бесплатно.

Рядом с ним в этот день, рассчитывает американский лидер, в Орландо будут его супруга, первая леди Мелания Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и вторая леди Карен Пенс.

Команда Трампа, указывает Miami Herald, уже выделила огромные ресурсы для того, чтобы их кандидат победил на выборах 2020 года во Флориде. Этот штат, по информации издания, приближенные действующего президента США обозначили среди девяти регионов, в которых Трамп обязательно должен выиграть и на которые будет ориентирована его предвыборная кампания.

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Флорида традиционно является «колеблющимся штатом». На выборах в 2016 году Трамп стал первым с 2004 года республиканцем, которому удалось одержать там победу.

Выборы-2020 пройдут в США в ноябре. О желании принять участие в них, помимо Трампа, уже, в том числе, объявили бывший вице-президент США Джо Байден, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, губернатор штата Монтана Стив Баллок и конгрессмен от штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл. Портал RealClearPolitics еще одним возможным кандидатом на выборах ранее называл сенатора Берни Сандерса. Соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон от участия в новой кампании уже отказалась.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: выборы президента США, Дональд Трамп
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