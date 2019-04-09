Демократ Суолуэлл заявил о намерении участвовать в выборах президента США

Американский конгрессмен от штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США. О желании присоединиться к президентской гонке он рассказал в ходе ток-шоу The Late Night Show with Stephen Colbert («Позднее шоу со Стивеном Кольбером»), сообщает телеканал CBS.

«Я уже сделал многое, но я могу сделать больше. Я был в конгрессе шесть лет», — заявил Суолуэлл.

Конгрессмену 38 лет. Отмечается, что он является одним из ярых критиков Дональда Трампа в конгрессе.

Ранее об участии в президентской гонке в США заявляли сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харри, сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, губернатор штата Вашингтон Джон Инсли, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-депутат Бето О'Рурк, мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджедж, действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, бывший вице-президент Джо Байден и другие.



Очередные президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.