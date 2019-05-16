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Политика ,  
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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио вступил в президентскую гонку в США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о вступлении в президентскую гонку в США, сообщает Bloomberg.

В своей президентской кампании 58-летний Де Блазио намерен сделать ставку на пропаганду крупных инвестиций в образование и здравоохранение и сокращение неравенства доходов, а также опыт в качестве главы крупнейшего города США.

Де Блазио подчеркнул, что у него есть уникальные компетенции, позволяющие ему победить действующего президента Дональда Трампа.

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«Я из Нью-Йорка. Я давно знаю, что Трамп — хулиган. Это не новость ни для меня, ни для кого другого. И я знаю, как с ним справиться», — говорит Де Блазио в видеоролике, анонсирующем его кандидатуру.

«Как президент я возьмусь за богатых. Я займусь крупными корпорациями. Я не успокоюсь, пока это правительство не будет обслуживать трудящихся. Как мэр крупнейшего города Америки я так и сделал», — добавляет Де Блазио.

The Wall Street Journal подчеркивает, что результаты опросов указывают на низкий уровень поддержки Де Блазио в национальном масштабе. Между тем среди нью-йоркцев президентские амбиции Де Блазио также не вызвали большого энтузиазма. Опрос, проведенный 3 апреля, показал, что 76% городских избирателей считали, что Де Блазио не должен баллотироваться.

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В 2017 году на телевизионных дебатах в рамках предвыборной кампании на пост мэра Нью-Йорка Де Блазио пообещал, что в случае переизбрания отработает на посту мэра два полных срока. Однако в январе этого года он отступил от этого обещания, заявив, что «мир изменился за последние пару лет». В феврале, выступая в Айове, Де Блазио заявил, что он «определенно не исключает возможности баллотироваться на пост президента».

Де Блазио стал 23-м кандидатом от Демократической партии, который заявил о своих президентских амбициях. Bloomberg обращает внимание, что ряд его соперников по демократическим праймериз ведут кампанию и собирают средства уже в течение нескольких месяцев.

Агентство пишет, что наиболее опасными соперниками для Де Блазио в рамках демократических праймериз могут стать сенаторы от Вермонта и Массачусетса Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. В то же время лидером среди кандидатов-демократов по результатам опросов является бывший вице-президент при Бараке Обаме Джо Байден. Bloomberg также подчеркивает, что ни один действующий мэр никогда не избирался президентом США.

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Трамп собрал $40 млн на свое переизбрание

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии о своем намерении участвовать в них уже объявили действующий президент Дональд Трамп и бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.

Теги: выборы президента США, Билл де Блазио, Нью-Йорк
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