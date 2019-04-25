Бывший вице-президент США Байден заявил о намерении участвовать в выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2020 году. О начале своей президентской кампании он сообщил в Twitter.

«Если мы позволим Дональду Трампу оставаться еще восемь лет в Белом доме, он в корне и навсегда изменит характер нации. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит», — сказал Байден в обращении.

Джо Байден выдвигается кандидатом от Демократической партии США. Это третий раз, когда он участвует в президентской гонке. Он баллотировался в президенты США в 1998 и 2008 годах.