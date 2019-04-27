Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США Джой Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году, обошел по популярности действующего лидера Дональда Трампа на шесть процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Harris X, проведенного по заказу газеты The Hill.

Согласно результатам исследования, 43% опрошенных заявили о готовности поддержать Байдена на предстоящих выборах. За кандидатуру Трампа готовы проголосовать 37% респондентов.

Еще 15% участников опроса не определились, за кого собираются голосовать, а 5% намерены отдать голос за другого кандидата, отмечает газета.

Опрос был проведен 25-26 апреля среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей.