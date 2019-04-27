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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США Джой Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году, обошел по популярности действующего лидера Дональда Трампа на шесть процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Harris X, проведенного по заказу газеты The Hill.

Согласно результатам исследования, 43% опрошенных заявили о готовности поддержать Байдена на предстоящих выборах. За кандидатуру Трампа готовы проголосовать 37% респондентов.

Еще 15% участников опроса не определились, за кого собираются голосовать, а 5% намерены отдать голос за другого кандидата, отмечает газета.

Политика
Бывший вице-президент США Байден заявил о намерении участвовать в выборах

Опрос был проведен 25-26 апреля среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей.

76-летний Байден выдвигается кандидатом от Демократической партии. О начале президентской кампании он объявил 25 апреля.

Ранее Трамп назвал Байдена и сенатора Берни Сандерса своими наиболее вероятными соперниками на предстоящих выборах.
 

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, опрос, выборы президента США
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