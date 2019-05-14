Губернатор Монтаны выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Губернатор штата Монтана Стив Баллок объявил в Twitter о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.

«Чтобы дать всем равные возможности, мы должны не просто победить Дональда Трампа. Мы должны победить коррумпированную систему, которая удерживает у власти таких людей, как он, и нам нужен боец, который уже делал это. Вот почему я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента», — написал Баллок.

Стив Баллок является членом Демократической партии. Он возглавляет Монтану с января 2013 года.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии о своем намерении участвовать в них уже объявили действующий президент Дональд Трамп и бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд. От Демократической партии свои кандидатуры выдвинули более 20 человек, среди которых бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Вермонта Берни Сандерс и другие.