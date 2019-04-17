Трамп в твите «похоронил» своих соперников-демократов на выборах-2020

Президент-республиканец утверждает, что при нем США достигли, вероятно, лучших показателей в экономике за всю историю. На выборах главы государства в 2020 году он готов к борьбе с «кем бы то ни было»

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что его наиболее вероятными соперниками на выборах в 2020-м будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, «безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден» выступают против, «возможно, лучшей экономики в истории страны». «С нетерпением жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господь их души», — добавил Трамп.

Согласно основанным на результатах соцопросов данным портала RealClearPolitics, в случае если бы соперником Трампа стал Берни Сандер, действующий президент проиграл бы. В среднем за Сандерса готовы проголосовать 47% респондентов, тогда как за Трампа — 44,3% (учитывались данные опросов Emerson, Fox News, Rasmussen Reports и PPP).

В случае если выбирать придется между Трампом и Байденом, большинство респондентов поддержали работавшего в администрации Барака Обамы вице-президента — проголосовать за него готовы 50,5% опрошенных, за Трампа — 42,8%.

По данным Bloomberg, действующий президент США уже собрал на будущую кампанию $40,8 млн. Трамп планирует получить около $1 млрд к президентским выборам, отмечает агентство, средний размер пожертвования в его пользу составляет $34.