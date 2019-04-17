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Chevron $146 (+20,73%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Трамп в твите «похоронил» своих соперников-демократов на выборах-2020
Президент-республиканец утверждает, что при нем США достигли, вероятно, лучших показателей в экономике за всю историю. На выборах главы государства в 2020 году он готов к борьбе с «кем бы то ни было»
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что его наиболее вероятными соперниками на выборах в 2020-м будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Об этом Трамп написал в Twitter.

По его словам, «безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден» выступают против, «возможно, лучшей экономики в истории страны». «С нетерпением жду встречи с кем бы то ни было. Упокой Господь их души», — добавил Трамп.

Согласно основанным на результатах соцопросов данным портала RealClearPolitics, в случае если бы соперником Трампа стал Берни Сандер, действующий президент проиграл бы. В среднем за Сандерса готовы проголосовать 47% респондентов, тогда как за Трампа — 44,3% (учитывались данные опросов Emerson, Fox News, Rasmussen Reports и PPP).

В случае если выбирать придется между Трампом и Байденом, большинство респондентов поддержали работавшего в администрации Барака Обамы вице-президента — проголосовать за него готовы 50,5% опрошенных, за Трампа — 42,8%.

По данным Bloomberg, действующий президент США уже собрал на будущую кампанию $40,8 млн. Трамп планирует получить около $1 млрд к президентским выборам, отмечает агентство, средний размер пожертвования в его пользу составляет $34.

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При этом среди демократов больше всего средств на данный момент собрал Сандерс — $12 млн.

По данным на 9 апреля, участвовать в выборах президента США в 2020 году собираются 20 человек, включая Трампа.

В середине марта Байден оговорился о своем участии в выборах президента, выступая перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр. Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что бывший вице-президент намерен бороться за пост главы государства, однако официальных заявлений о планах баллотироваться Байден пока не делал.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, выборы
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