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Helsingin Sanomat узнала о возможном появлении в Финляндии баз США

HS: Хельсинки и Вашингтон обсуждают открытие в Финляндии военных баз США
Соглашение позволит США хранить военную технику и проводить учения на финской земле, оно призвано обеспечить максимальную безопасность Финляндии, заявили в Хельсинки. Прошлой весной власти исключали появление в стране баз НАТО
Фото: Matej Divizna / Getty Images
Фото: Matej Divizna / Getty Images

Хельсинки и Вашингтон обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран, которое в случае его реализации позволит вооруженным силам США использовать финскую землю и базы для хранения военной техники и проведения учений, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Один из раундов переговоров прошел на минувшей неделе в районе Хельсинки Катаянокка. По словам заместителя начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэля Антелла, стороны рассмотрели текст соглашения «в положительном и направленном на поиск решения духе среди союзников».

Антелл заявил, что соглашение укрепит возможности сдерживания и обороны Финляндии благодаря присутствию США и возможному развертыванию оборонной техники. Оно позволит войскам «входить в страну, оставаться на ее территории, хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных конгрессом США Пентагону», сказал представитель МИДа.

Каких-либо конкретных деталей о соглашении пока нет, но, как отмечает Helsingin Sanomat, о ядерном оружии в документе речи не идет.

У Финляндии уже есть несколько соглашений, касающихся сотрудничества в сфере обороны, но они отличаются от нового документа. «Разница в том, что это обязывающий государственный договор, и он гораздо шире по своему охвату» — сказал Антелл. По словам президента Саули Ниинистё, соглашение обеспечит максимальную безопасность Финляндии.

HS отмечает, что Соединенные Штаты заключили подобную договоренность с другими странами НАТО и ведут переговоры со Швецией, которая стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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Финляндия в начале апреля стала 31-м членом оборонного блока. В прошлом мае премьер-министр Финляндии Санна Марин (6 апреля она объявила об отставке после проигрыша Социал-демократической партии на парламентских выборах; Марин останется в этой должности до формирования нового правительства) отвергала вероятность размещения баз НАТО в стране. При этом газета Iltalehti обращала внимание, что в проекте по вступлению Финляндии в альянс нет ограничений на их размещение.

В Кремле расширение НАТО назвали «посягательством на безопасность и национальные интересы» России. При этом, со слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация с Финляндией «коренным образом» отличается от ситуации с Украиной, потому что Хельсинки никогда не становился «антироссией».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия США военная база НАТО
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