NBC узнал о планах Байдена посетить Финляндию после ее вступления в НАТО

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Финляндию, которая в начале апреля официально стала членом НАТО, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников, в Белом доме обсуждают возможный визит Байдена уже несколько месяцев, но окончательного решения еще не принято. Телеканал отмечает, что Байден намерен провести встречи с участием представителей нескольких североевропейских стран.

В Белом доме рассматривают поездку как возможность для президента подчеркнуть свое «достижение на посту» — расширение НАТО. Визит будет приурочен к июльскому саммиту блока в Литве.

Американский лидер говорил, что предупреждал российского коллегу Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в альянс. «Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии», — заявлял он.

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