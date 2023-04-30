Twitter удалил второй пост Медведева, где он обратился к Маску

Администрация социальной сети Twitter удалила второй пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в русскоязычном аккаунте. Ранее первый комментарий политика в англоязычном блоге был удален за «нарушение правил» платформы.

Сейчас на обеих страницах, которые принадлежат Медведеву, вместо одного из постов отображается уведомление от администрации. В нем говорится, что удаленные сообщения «нарушали правила Twitter».

Днем 29 апреля Медведев написал в своем англоязычном аккаунте Twitter, что в дипломатических отношениях с Польшей нет смысла, пока там у власти находятся русофобы.

«Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять», — написал он, продублировав свое сообщение с переводом на польский язык.

Когда администрация соцсети ограничила доступ к посту, Медведев перенес его в русскоязычный аккаунт. Политик продублировал текст на русском, английском и польском языках.

«Администрация Twitter ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки», — написал Медведев перед тем, как продублировать сообщение.

Он сопроводил пост обращением к владельцу социальной сети, американскому предпринимателю Илону Маску. «И как тебе такое, @elonmusk?», — спросил зампред Совбеза России.

Заявление Медведева о поддержании дипломатических отношений с Польшей прозвучало после того, как власти этой страны 29 апреля потребовали пустить их на территорию школы при российском посольстве в Варшаве. Когда представители городской мэрии и полицейские получили отказ, они взломали замок и дали сотрудникам школы время, чтобы те покинули здание.

Дипмиссия вынуждена подчиниться требованиям Польши, заявил посол России в стране Сергей Андреев. МИД России расценил действия польских властей как нарушение Венской конвенции и «вторжение», и пообещал «жесткий ответ». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «захвату здания школы» правовую оценку.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано «даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

Польский МИД утверждал, что посольство России не использовало два выделенных ему здания в дипломатических и консульских целях: в первом располагается школа при дипмиссии, во втором прежде жили дипломаты, но теперь оно пустует и требует ремонта. Варшава после начала военной операции на Украине изъяла последнее у России и планировала передать Киеву.