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Украинский омбудсмен посоветовал не отказываться от российских паспортов

Омбудсмен Украины Лубинец: украинцам не стоит отказываться от выданных Россией паспортов
Дмитрий Лубинец заявил, что украинцам на подконтрольных России территориях не стоит отказываться от российских паспортов, чтобы «дождаться и выжить». Россия считает всех жителей недавно присоединенных территорий своими гражданами
Фото: Ирина Яковлева / ТАСС
Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Украинцам на недавно присоединенных к России территориях не стоит отказываться от российских паспортов, заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец, передает «Страна.ua».

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное", - сказал он. По его словам, потом на Украине сейчас разрабатывается законопроект, который позволит украинцам потом отказаться от российского паспорта.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Жители регионов автоматически стали гражданами России. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными.

Кабмин Украины еще в сентябре 2022 года одобрил законопроект проект об уголовном наказании за получение российского гражданства. Согласно законопроекту, за получение паспорта России госслужащим может грозить от 10 до 15 лет. 

Получение российского паспорта, согласно законопроекту, оправданно только в случае, если он нужен для возвращения через Россию и третьи страны на Украину.

Из статистики МВД следует, что в 2022 году российское гражданство получили 691 тыс. человек (против 735 тыс. в 2021-м). Чаще всего гражданство получали граждане Украины (296 тыс.), Таджикистана (173 тыс.) и Армении (45 тыс.). В январе—феврале 2023 года гражданство России приобрели 66 тыс.

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В июле прошлого года указом Путина был введен упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022 года.

В марте 2023 года Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять. Аналогичное заявление могут подать родители или официальные представители детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, от их имени. То же касается опекунов, если ребенок — сирота.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине паспорт российский паспорт омбудсмен
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