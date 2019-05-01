Путин подписал закон о суверенном Рунете

Согласно ему, доступ к данным, распространение которых в России запрещено, теперь будет ограничиваться специальными технологиями. Их в своей сети установят все операторы. Последние за ограничение доступа отвечать больше не должны

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин одобрил закон о суверенном Рунете. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения, согласно ему, будут внесены в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Федеральный орган исполнительной власти в области связи документ наделил обязанностью «устанавливать требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России интернета».

Согласно подписанному главой государства закону, операторы связи теперь должны будут «обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» в России интернета. Порядок этой установки, указывается в документе, определит правительство.

Именно с помощью этих технологий «в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования» теперь будет ограничиваться доступ к запрещенной к распространению на территории России информации, говорится в документе. Провайдеры заниматься этим больше не должны.

Кроме того, согласно документу, в России будет создана национальная система получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.