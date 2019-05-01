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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Политика ,  
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Путин подписал закон о суверенном Рунете
Согласно ему, доступ к данным, распространение которых в России запрещено, теперь будет ограничиваться специальными технологиями. Их в своей сети установят все операторы. Последние за ограничение доступа отвечать больше не должны
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин одобрил закон о суверенном Рунете. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения, согласно ему, будут внесены в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Федеральный орган исполнительной власти в области связи документ наделил обязанностью «устанавливать требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России интернета».

Согласно подписанному главой государства закону, операторы связи теперь должны будут «обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» в России интернета. Порядок этой установки, указывается в документе, определит правительство.

Именно с помощью этих технологий «в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования» теперь будет ограничиваться доступ к запрещенной к распространению на территории России информации, говорится в документе. Провайдеры заниматься этим больше не должны.

Кроме того, согласно документу, в России будет создана национальная система получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Технологии и медиа
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

Расходы на реализацию такого закона могут составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования, оценивали ранее эксперты из АНО «Цифровая экономика».

Закон, полагают его инициаторы, направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Так, один из авторов закона сенатор Андрей Клишас утверждал, что в случае отключения интернета в России от корневых серверов за рубежом не будут работать банковские сервисы, сервисы заказа билетов и некоторые другие сайты. Подобный закон, по его мнению, поможет этого избежать.

Эксперты одной из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам европейского региона RIPE NCC ранее выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Рунет
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