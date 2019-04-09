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Технологии и медиа ,  
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Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета
Всего 3% внутрироссийского интернет-трафика передается с использованием сетей зарубежных операторов. Ранее в рамках программы «Цифровая экономика» ставилась цель снизить этот показатель до 5%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Эксперты RIPE NCC — одной из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам европейского региона, а также технически поддержив​ающих функционирование интернета — оценили зависимость Рунета от зарубежной инфраструктуры. Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы. Об этом говорится в отчете RIPE NCC. За пределами России трафик чаще всего проходит через Швецию (1,6%), Германию (0,7%) или Украину (0,4%). Для сравнения, доля трафика, которым обмениваются между собой французские пользователи и который может передаваться за рубеж, составляет 9,59%, указал представитель RIPE NCC.

Главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК) Карен Казарян считает, что такие данные свидетельствуют о том, что «лишь очень малая доля российского трафика выходит за пределы страны и что утверждение, что такого трафика много и его процент нужно снижать — миф». В 2017 году Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ) пришла к похожему выводу. Она оценила долю внутрироссийского трафика, который передается через зарубежные сети, в 3,05%. «Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии критичных проблем в маршрутизации внутрироссийского трафика», — отмечалось в исследовании АДЭ.

Российские власти не раз заявляли о необходимости снизить долю трафика российских пользователей, которая при обмене внутри страны может идти по зарубежным каналам. Минимизация этого показателя — одна из целей, которую ставят перед собой авторы так называемого законопроекта «О суверенном Рунете». В нем говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. В первых редакциях программы «Цифровая экономика» указывалось, что к 2020 году доля внутреннего трафика в российском сегменте интернета, передаваемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5% (в более поздних редакциях конкретный показатель исчез).

Российские провайдеры используют при передаче трафика иностранные сети по разным причинам. Например, если маршрут через зарубежную точку окажется более коротким или более дешевым или в случае возникновения технических проблем на внутрироссийском маршруте.

Всего в России около 350 тыс. маршрутов, по которым может проходить трафик. Эксперты RIPE NCC отмечают, что при таком количестве трафик мог бы и полностью остаться внутри страны. Но использование иностранных сетей при передаче не всегда означает выход трафика за пределы страны: иногда такой эффект создается, например, от того, что иностранная сеть размещает часть своего оборудования в российском дата-центре. В 85% случаев, когда российский трафик уходил за границу, он проходил через сеть RETN — международного магистрального оператора связи, широко представленного в России и Восточной Европе, то есть в этом случае трафик, скорее всего, не покидал Россию, отмечают авторы.

В RIPE NCC также указали, что в Рунете зарегистрировано значительно больше, чем в других европейских сегментах сети, автономных систем (IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими провайдерами) — 6228. Наличие собственных автономных систем позволяет провайдерам устанавливать политику маршрутизации и быть более независимыми. «Именно это сетевое разнообразие определило очень высокую внутреннюю связность между российскими сетями. Чем больше существует путей прохождения трафика, тем меньше возникает возможностей для нарушения связности», — отмечается в исследовании.

Что такое законопроект «О суверенном Рунете»

В середине декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, позже получивший неофициальное название «О суверенном Рунете». Документ предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование — в случае угрозы Роскомнадзор сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика. Также это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры). Кроме того, предлагается создать национальную систему получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных име​н и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям. Эти меры должны защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Расходы на реализацию законопроекта могут составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должны пойти на закупку оборудования.

В феврале законопроект был принят в первом чтении, второе назначено на 11 апреля.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Рунет, суверенитет, интернет-провайдеры, домены
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