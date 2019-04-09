Эксперты оценили уровень «суверенности» Рунета

Всего 3% внутрироссийского интернет-трафика передается с использованием сетей зарубежных операторов. Ранее в рамках программы «Цифровая экономика» ставилась цель снизить этот показатель до 5%

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Эксперты RIPE NCC — одной из пяти региональных организаций, распределяющих IP-адреса и другие интернет-ресурсы по странам европейского региона, а также технически поддержив​ающих функционирование интернета — оценили зависимость Рунета от зарубежной инфраструктуры. Эксперты выяснили, что всего 3% внутрироссийского интернет-трафика, то есть передаваемого от одного пользователя в стране другому, выходит за ее пределы. Об этом говорится в отчете RIPE NCC. За пределами России трафик чаще всего проходит через Швецию (1,6%), Германию (0,7%) или Украину (0,4%). Для сравнения, доля трафика, которым обмениваются между собой французские пользователи и который может передаваться за рубеж, составляет 9,59%, указал представитель RIPE NCC.

Главный аналитик Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК) Карен Казарян считает, что такие данные свидетельствуют о том, что «лишь очень малая доля российского трафика выходит за пределы страны и что утверждение, что такого трафика много и его процент нужно снижать — миф». В 2017 году Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ) пришла к похожему выводу. Она оценила долю внутрироссийского трафика, который передается через зарубежные сети, в 3,05%. «Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии критичных проблем в маршрутизации внутрироссийского трафика», — отмечалось в исследовании АДЭ.

​Российские власти не раз заявляли о необходимости снизить долю трафика российских пользователей, которая при обмене внутри страны может идти по зарубежным каналам. Минимизация этого показателя — одна из целей, которую ставят перед собой авторы так называемого законопроекта «О суверенном Рунете». В нем говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. В первых редакциях программы «Цифровая экономика» указывалось, что к 2020 году доля внутреннего трафика в российском сегменте интернета, передаваемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5% (в более поздних редакциях конкретный показатель исчез).

Российские провайдеры используют при передаче трафика иностранные сети по разным причинам. Например, если маршрут через зарубежную точку окажется более коротким или более дешевым или в случае возникновения технических проблем на внутрироссийском маршруте.

Всего в России около 350 тыс. маршрутов, по которым может проходить трафик. Эксперты RIPE NCC отмечают, что при таком количестве трафик мог бы и полностью остаться внутри страны. Но использование иностранных сетей при передаче не всегда означает выход трафика за пределы страны: иногда такой эффект создается, например, от того, что иностранная сеть размещает часть своего оборудования в российском дата-центре. В 85% случаев, когда российский трафик уходил за границу, он проходил через сеть RETN — международного магистрального оператора связи, широко представленного в России и Восточной Европе, то есть в этом случае трафик, скорее всего, не покидал Россию, отмечают авторы.