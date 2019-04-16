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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
Недостатки технологии DPI, внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, привели к нарушению нормальной работы сервисов «Яндекса» в середине марта. Закон о суверенном Рунете Госдума приняла 16 апреля
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Положения законопроекта о суверенном Рунете, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), однако именно из-за недостатков этой технологии была нарушена работа сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки в середине марта. Об этом рассказал директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов, передает корреспондент РБК.

«У нас пару недель назад невольно произошли некие «учения», когда по причинам, связанным с блокировками Роскомнадзора, трафик [до ресурсов «Яндекса»] пошел через существующие сейчас у операторов системы DPI. После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали», — сказал Соколов в ходе выступления на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».

Законопроект о комплексе организационных, административных и технических мер по защите и устойчивой работе сети интернет в России был принят Госдумой ранее сегодня. Ожидается, что большая часть его норм вступит в силу 1 ноября.

«Из контекста закона [о суверенном Рунете] понятно, что вот эти средства борьбы с внешними угрозами представляют из себя не более чем системы DPI, через которые планируется пропускать весь трафик. Соответственно, при текущих объемах трафика не существует таких DPI, в мире не существует, и даже не разрабатывается, которые могли бы поддерживать такой режим без значительных потерь для сервисов», — заявил Алексей Соколов.

Технология глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) подразумевает проверку и фильтрацию сетевых пакетов в зависимости от их содержимого. С ее помощью можно находить и блокировать вирусы, а также фильтровать информацию, которая не удовлетворяет заданным критериям — например, связана с определенным веб-приложением или сайтом (доступ к которым можно запретить).

Установка таких систем очень дорога, а обработка трафика с их помощью может приводить к задержкам, рассказывали ранее опрошенные РБК эксперты.

Технологии и медиа
На «Яндекс» зашли через Роскомнадзор

В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них. Это значительно снизило скорость доступа к ресурсам компании для пользователей.

Технические специалисты «Яндекса» отражали атаку в течение нескольких суток. «Блокировки сайтов удалось избежать, но атака не прошла незамеченной: активные пользователи сервисов компании заметили снижение скорости доступа к ним», — рассказывал РБК источник в самой компании.

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Госдума приняла закон о суверенном Рунете

По словам гендиректора провайдера Diphost Филиппа Кулина, пропускать весь трафик через оборудование DPI можно только теоретически. «Стоимость будет космической, и при аномальных нагрузках все равно могут возникать различные задержки. Я утверждаю, что просто анализировать абсолютно весь проходящий трафик не по карману сейчас никому», — пояснил он.

По словам Кулина, крупные операторы сейчас анализируют с помощью DPI только часть трафика, который они считают потенциально опасным. Кроме того, в будущем возможны сетевые атаки уже на сами DPI, считает эксперт.

Авторы: Мария Коломыченко, Наталья Демченко
Теги: Роскомнадзор, DPI, блокировки, кибератака
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